Причиной волнения клубов АПЛ после покупки "сорок" инвестиционным фондом Саудовской Аравии стало недостаточное количество информации, предоставленной их руководителям.

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В частности, свои жалобы подали уже 19 команд, которые требуют провести на следующей неделе экстренное заседание по этому вопросу. Среди подписантов значится Манчестер Сити, Манчестер Юнайтед, Ливерпуль, Челси и еще 15 команд.

Кроме того, руководство этих клубов недовольно одобрением соответствующего соглашения со стороны руководства лиги.

Они высказали мнение, что бренд АПЛ может пострадать из-за прихода арабских владельцев, который может привести к росту зарплат и цен на трансферы.

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