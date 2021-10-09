Причиной волнения клубов АПЛ после покупки "сорок" инвестиционным фондом Саудовской Аравии стало недостаточное количество информации, предоставленной их руководителям.
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Кроме того, руководство этих клубов недовольно одобрением соответствующего соглашения со стороны руководства лиги.
Они высказали мнение, что бренд АПЛ может пострадать из-за прихода арабских владельцев, который может привести к росту зарплат и цен на трансферы.
Коротко о продаже Ньюкасла
- Соглашение подписали во второй половине дня 7 октября. Инвестиционный фонд заверил Английскую премьер-лигу, что Саудовская Аравия не будет контролировать клуб.
- По данным СМИ, соглашение о продаже клуба может оцениваться в 350 миллионов евро.