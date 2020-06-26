Главный тренер львовских "Карпат" Роман Санжар считает, что такой существенный перерыв может сильно повлиять на психологическое состояние "Львов". Команда готовится к матчу со "Львовом"

Наставник обеспокоен тем, что команде будет сложно противостоять в матчах с соперниками, которые уже набрали хороший ход, пишет Footboom.

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Волнение Санжара

По его словам, многие футболисты переболели, поэтому это все повлияло на команду. "Львы" готовы были начать свои матчи еще прошлого тура, но у донецкого "Олимпика" зафиксировали положительные тесты на коронавирус.

Наши соперники давно играют, набрали хороший ход. Мы же смотрим футбол только по телевизору. Думаю, что это давит на футболистов,

– заявил Санжар.

"Карпаты" также понесли кадровые потери. Команду уже покинули люксембургские легионеры Мартинс и Халл, также уже команде не помогут Диее, Назарина и Кириленко.

Санжар отмечает, что сложно держать тонус футболистов без официальных игр. Поэтому все покажет игра. Команда уже готовится к львовскому дерби со "Львовом", которое будет проходить в Луцке.