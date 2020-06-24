Поединок 28 тура чемпионата Украины между "Карпатами" и "Львовом" состоится 27 июня. Команды сыграют в Луцке на стадионе "Авангард".

Из-за повышенной эпидемиологической ситуации команды не могут сыграть во Львове. Об этом сообщает официальный сайт львовского клуба.

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В связи со сложной эпидемиологической ситуацией во Львовской области из-за заболевания COVID-19 календарный матч УПЛ между "Карпатами" и ПФК "Львов" состоится в Луцке на стадионе "Авангард",

– говорится в заявлении.

Стадион "Волыни" в Луцке "Авангард" – резервная арена "Карпат" в УПЛ. Этот матч будет первым для "львов" после возобновления чемпионата.

Львовский клуб готов был к поединкам еще в прошлом туре, но из-за коронавируса в донецком "Олимпике" матч был перенесен.

"Львы" уже пропустили четыре тура чемпионата. В команде обнаружили вспышку коронавируса и клуб находился на самоизоляции. Были перенесены поединки против "Мариуполя", "Ворсклы", "Днепра-1" и "Олимпика".

Судьба матчей должны решиться 26 июня во время вебконференции с клубами второй "шестерки" УПЛ.

"Львов" сейчас занимает 11 место в турнирной таблице.

"Карпаты" – последнее. Расстояние между командами составляет восемь очков.

Добавим, что последняя команда чемпионата вылетит в Первую лигу.