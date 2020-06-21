Главный тренер львовских "Карпат" Роман Санжар не понимает, как футболисты будут успевать восстанавливаться после поединков в таком плотном графике. Он расстроен, что встречу с "Олимпиком" перенесли.

Наставник поделился своим мнением в комментарии для программы Футбол NEWS.

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Обеспокоенность тренера

Команда из Львова должна была сыграть свой первый матч после вспышки коронавируса в клубе, но не удалось. Перед поединком с "Олимпиком" львовяну узнали неприятное известие, что у нескольких футболистов дончан были обнаружены положительные тесты на коронавирус. Поэтому матч перенесли.

По словам Санжара, позвонили и сказали, что у дончан обнаружили коронавирус. Поэтому матч будет отменен. Тренер расстроен, поскольку футболисты готовились к поединку.

Наставник подчеркнул, что такая ситуация может помочь "львам" лучше подготовиться к поединку.

В дальнейшем график будет очень плотный. Не знаю, как мы выдержим этот темп,

– заявил Санжар.

Команде предстоит играть поединки через 3-4 дня.

Добавим, что "Карпаты" – первый клуб УПЛ, игроки и сотрудники которого заразились коронавирусом. Из-за вспышки COVID-19 "львы" не смогли сыграть с "Мариуполем", "Ворсклой" и СК "Днепр-1".