Пушка в ворота Селтика, бильярд на поле и бешенство в ЛЧ: как Мудрик забивал за Шахтер

Воскресенье, 15 января, стало историческим днем для украинского футбола. Челси объявил рекордный трансфер Михаила Мудрика из Шахтера.

22-летний левый вингер подписал контракт с "аристократами" до 30 июня 2031 года. Челси усилилось одним из самых талантливых футболистов Европы, а Шахтер получил свои желанные 100 миллионов евро. "Синие" заплатят украинскому клубу 70 миллионов евро гарантированно. Еще 30 миллионов жителей Донецка могут получить бонусами.

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Голевая фантастика от Михаила Мудрика

Мудрик стал самым дорогим трансфером в истории Украины. До этого этот рейтинг возглавлял Андрей Шевченко, тоже переходивший в Челси за 44 миллиона евро.

В донецком клубе поблагодарили Мудрика за работу и сделали подборку всех голов Михаила в футболке Шахтера. Здесь и реализованы пенальти, и отличные голы в УПЛ, ну и как же без фантастики от Михаила в Лиге чемпионов.

Особенно в этой видеонарезке выделяется мощная пушка Мудрика в ворота Селтика. Михаила сильным ударом с дальней дистанции точно пробил под перекладину шотландских ворот.

Видео всех голов Михаила Мудрика за Шахтер

Перед официальным объявлением трансфер Мудрик посетил "Стэмфорд Бридж", чтобы собственными глазами увидеть матч своих новых одноклубников против Кристал Пелес.

Перед стартовым свистком в соцсетях начали появляться первые фотографии футболиста в Лондоне. Михаил в компании директора по футболу в Шахтере Дарио Срна сделал фото с украинским флагом на трибунах родного стадиона "синих".

Михаил приехал на фарт. Подопечные Грэма Поттера минимально победили благодаря единственному голу Кая Гаверца (1:0). В перерыве поединка Мудрик вышел на футбольное поле своей новой команды, чтобы поздороваться с фанатами. Михаил и болельщики Челси, которые безумными темпами подписываются на инстаграм украинца, поздравили друг друга аплодисментами.

Левый вингер выступит в лондонском клубе под новым для себя номером – 15. Его "10" принадлежит другому футболисту Кристиану Пулишичу.