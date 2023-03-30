"Все, что говорит президент МОК – чистая манипуляция": украинские теннисистки о допуске россиян

Украинские теннисистки Леся Цуренко и Марта Костюк выступили на пресс-конференции посвященной "проблеме белого флага". Девушки издали мощные речи о допуске россиян к международным соревнованиям

Леся Цуренко и Марта Костюк рассказали, что чувствуют себя дискриминированными с начала войны. Тем не менее, украинские теннисистки уверяют, что они продолжают бороться с системой и отстаивают свои карьеры.

Достойно внимания "Мы не сможем придумать удовлетворяющее всех решение": президент МОК о допуске россиян

Изливая чистую правду

Сначала Костюк рассказала, что спортсмены непублично пытались добиться того, чтобы российских и белорусских теннисистов исключили из соревнований, и, как всегда, есть "но". К тому же Марта приводит примеры дискриминации украинцев в теннисе. Самое интересное, что таких санкций добилась в применении в отношении спортсменов из страны-агрессора и ее приспешницы, однако все обернулось против украинцев.

К сожалению, мы не являемся независимыми игроками, ведь система построена так, что мы фактически – работники WTA и ATR. В разговоре с чиновниками WTA и ATP обсуждали потенциальную рекомендацию от украинской федерации не играть с РФ. WTA и ATR предложили украинцам заморозить рейтинг (и, соответственно, карьеру) до завершения войны. То есть фактически наложить на Украину санкции, которых мы добиваемся в отношении РФ. В этой ситуации WTA и ATP нарушают базовые правила фэйр-плей. У нас нет поддержки, но мы продолжаем борьбу. И продолжаем играть, чтобы сохранить наши спортивные карьеры,

– заверила Костюк.

Другая украинская теннисистка Леся Цуренко еще более радикально выразила свое мнение. Цуренко уверяет, что в словах президента Международного олимпийского комитета Томаса Баха нет ни капли чистой правды, всего лишь манипуляция. Также Леся вспомнила о случае, когда одна из украинских теннисисток решила выйти на корт с баннером. WTA запретило ей это делать, но на следующий день это сделал россиянин

Томас Бах упоминает теннис в каждой речи. Но все, что он говорит – чистая манипуляция. Он не упоминает, что членом МОК до сих пор является президент теннисной ассоциации РФ. А приводя в пример матч на Australian Open, он забывает, что был налицо пример спортивной непорядочности. На этом матче были флаги РФ и даже портрет Путина. Я уверена, что она не одна такова. Мы постоянно находимся в ситуации, когда игроки вокруг нас потенциально могут поддерживать войну. Но об этом никто не хочет говорить,

– рассказала Цуренко.

Напомним, что президент НОК Украины Вадим Гутцайт посетил консультативное совещание президента МОК с руководителями НОК мира. Гутцайт в очередной раз выступил с аргументированным заявлением о недопуске россиян и белорусов на международную спортивную арену.