Леся Цуренко та Марта Костюк розповіли, що почуваються дискримінованими від початку війни. Проте українські тенісистки запевняють, що вони продовжують боротися з системою та відстоюють свої кар'єри.

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Виливаючи чисту правду

Марта наводить приклади дискримінованості українців у тенісі. Найцікавіше, що таких санкцій добилася в застосуванні щодо спортсменів з країни-агресора та її поплічниці, проте все обернулося проти українців. WTA і ATR запропонували українцям заморозити рейтинг (і відповідно, кар'єру) до завершення війни.

Протягом минулого року ми непублічно боролись за те, щоб виключити росіян і білорусів з тенісу. На жаль, ми не є незалежними гравцями, адже система побудована так, що ми, фактично, – працівники WTA та ATR. В цій ситуації WTA та ATP порушує базові правила фейр-плей. В нас немає підтримки, але ми продовжуємо боротьбу. І продовжуємо грати, щоб зберегти наші спортивні кар'єри,

– запевнила Костюк.

Інша українська тенісистка Леся Цуренко ще радикальніше висловила свою думку. Цуренко запевняє, що в словах президента Міжнародного олімпійського комітету Томаса Баха немає ні краплини чистої правди, всього лиш маніпуляція.

Томас Бах згадує теніс в кожній промові. Але все, що він говорить – це чиста маніпуляція. Він не згадує, що членом МОК досі є президент тенісної асоціації РФ. А наводячи в приклад матч на Australian Open, він забуває, що був очевидний приклад спортивної непорядності. На цьому матчі були прапори РФ і навіть портрет Путіна,

– розповіла Цуренко.

Також Леся навела у приклад Анастасію Ґасанову, яка у своїх соцмережах повторює наративи російської пропаганди і підтримує агресію РФ. До того ж, Цуренко згадала про випадок, коли одна з українських тенісисток вирішила вийти на корт з банером. WTA заборонило їй це робити, але на наступний день це зробив росіянин.

Я впевнена, що вона не одна така. Тож ми постійно перебуваємо в ситуації, коли гравці навколо нас потенційно можуть підтримувати війну. Але про це ніхто не хоче говорити,

– розповіла Цуренко.

Нагадаємо, що президент НОК України Вадим Гутцайт відвідав консультативну нараду президента МОК із очільниками НОК світу. Гутцайт вчергове виступив з аргументованою заявою щодо недопуску росіян та білорусів на міжнародну спортивну арену.