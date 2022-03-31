Вряд ли кто-нибудь захочет жить в "ХНР", – легкоатлет Проценко

Украинский легкоатлет Андрей Проценко находится в Херсонской области. Спортсмен рассказал, что думают местные о российских наемниках.

Проценко: Сомневаюсь, что официально они что-то могут сделать

Легкоатлет прокомментировал попытки оккупантов создать так называемую Херсонскую Народную Республику. Он считает, что это просто невозможно.

К стати Скрытие от оккупантов и тренировки в поле: легкоатлет Проценко находится в Херсонской области

Херсонская Народная Республика? Не знаю, как это реально. Еще два дня назад россияне никого не трогали. Но уже начали разгонять мирные митинги, вылавливать и увозить куда-то мужчин.

– сказал атлет

Проценко подчеркнул, что жители Херсона не разделяют взгляды и желания рашистов.

"Сомневаюсь, что официально они что-то могут сделать. Но то, как они "обычно" это делают, все возможно - все силой. Непонятно, что из этого получится. Вряд ли кто-то захочет жить в "ХНР"", – добавил спортсмен.

Проценко не поехал на прошедший в Белграде чемпионат мира. Он не успел безопасно уехать из Херсона.

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