Проценко: Сомневаюсь, что официально они что-то могут сделать
Легкоатлет прокомментировал попытки оккупантов создать так называемую Херсонскую Народную Республику. Он считает, что это просто невозможно.
К стати Скрытие от оккупантов и тренировки в поле: легкоатлет Проценко находится в Херсонской области
Херсонская Народная Республика? Не знаю, как это реально. Еще два дня назад россияне никого не трогали. Но уже начали разгонять мирные митинги, вылавливать и увозить куда-то мужчин.
– сказал атлет
Проценко подчеркнул, что жители Херсона не разделяют взгляды и желания рашистов.
"Сомневаюсь, что официально они что-то могут сделать. Но то, как они "обычно" это делают, все возможно - все силой. Непонятно, что из этого получится. Вряд ли кто-то захочет жить в "ХНР"", – добавил спортсмен.
Проценко не поехал на прошедший в Белграде чемпионат мира. Он не успел безопасно уехать из Херсона.
Андрей Проценко: что известно о спортсмене
- 33-летний прыгун в высоту представляет Херсонскую область.
- Серебряный призер чемпионата мира и Европы в помещении (2014 и 2019), серебряный призер континентального первенства на открытой арене (2014).
- Победитель финала Бриллиантовой лиги в Цюрихе (2019).