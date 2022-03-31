Проценко: Сумніваюсь, що офіційно вони щось можуть зробити

Легкоатлет прокоментував намагання окупантів утворити так звану Херсонську Народну Республіку. Він вважає, що це просто неможливо.

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Херсонська Народна Республіка? Не знаю, наскільки це реально. Ще два дні тому росіяни нікого не чіпали. Але вже почали розганяти мирні мітинги, виловлювати та відвозити кудись чоловіків,

– сказав атлет

Проценко наголосив, що мешканці Херсонщини не поділяють погляди та бажання рашистів.

"Сумніваюсь, що офіційно вони щось можуть зробити. Але те, як вони "зазвичай" це роблять, то все можливо – усе силою. Незрозуміло, що з цього вийде. Навряд чи хтось захоче жити у "ХНР"", – додав спортсмен.

Проценко не поїхав на чемпіонат світу, що відбувся у Белграді. Він не встиг безпечно виїхати з Херсона.

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