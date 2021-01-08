Теннисистка Кирстен Флипкенс не сумела доиграть матч турнира в Абу-Даби против Софии Кенин из-за травмы ноги, которую получила на корте.

В твиттере LorenaPopa появился момент, в котором спортсменка получила повреждения. Она отходила назад, чтобы пробить по мячу, и не заметила небольшой рекламный щит, который стоял за задней линией.

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Видео эпизода

Ouch, this looks very nasty, when will they get rid of those stupid things? It's too dangerous for the players. pic.twitter.com/0amMdZViqT — LorenaPopa ️‍♀️ (@popalorena) January 8, 2021