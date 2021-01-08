Врезалась в щит: известная теннисистка получила нелепую травму и вылетела из турнира – видео
Теннисистка Кирстен Флипкенс не сумела доиграть матч турнира в Абу-Даби против Софии Кенин из-за травмы ноги, которую получила на корте.
В твиттере LorenaPopa появился момент, в котором спортсменка получила повреждения. Она отходила назад, чтобы пробить по мячу, и не заметила небольшой рекламный щит, который стоял за задней линией.
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Видео эпизода
- Флипкенс выиграла первый сет (7:5) и уступила американке во втором со счетом 4:5. Ей оказали первую помощь, но она все равно не смогла продолжить матч.
- После поединка Кенин попыталась утешить бельгийку и пожелала ей успеть восстановиться к началу первого турнира Большого шлема в 2021 году – Australian Open стартует 8 февраля.
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