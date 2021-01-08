Украинская теннисистка Катерина Бондаренко завершила выступления на турнире WTA в Абу-Даби. Она потерпела поражение во втором матче основной сетки от Онс Жабер.

Теннисистки провели на корте 1 час и 56 минут. За три сета украинка Катерина Бондаренко потерпела обидное поражение несмотря на победу в первой партии, пишет 24 канал.

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Катерина Бондаренко – Онс Жабер 1:2 (7:5, 3:6, 2:6)

Теннисистки еще ни разу не встречались на одном корте. Старт встречи полностью был за спортсменкой из Украины. Бондаренко хорошо играла на подаче, проиграв лишь одну, и выиграла два из трех брейк-пойнтов. Первый сет остался за Екатериной – 7:5.

Дальше как будто что-то сломалось в игре Катерины. Жабер из Туниса взяла матч под свой контроль и показала 100-процентный показатель не своей подаче. А вот опытная 34-летняя украинская теннисистка проиграла два гейма на своей подаче. Второй сет завершился убедительной победой соперницы – 3:6 реванш от Онс.

На третий решающий сет спортсменки вышли крайне мотивированными. Первые пять геймов теннисистки показывали равную игру на корте – 2:3.

После экватора сета украинка полностью отдала игру. Две проигранные подачи и в итоге – 2:6 победа теннисистки из Туниса.

Бондаренко остановилась в 1/16 финала, а вот Жабер в 1/8 финала встретится с победительницей пары Арина Сабаленко / Айла Томлянович.

Бондаренко еще не полностью завершила свои выступления на турнире. В пятницу, 8 января, Екатерина в паре с другой украинкой Надеждой Киченок померяется силами с парой Каролина Мухова / Маркета Вондроушова. Матч должен начаться в 12:50.