Бондаренко обидно уступила Жабер в 1/16 финала турнира в Абу-Даби
Украинская теннисистка Катерина Бондаренко завершила выступления на турнире WTA в Абу-Даби. Она потерпела поражение во втором матче основной сетки от Онс Жабер.
Теннисистки провели на корте 1 час и 56 минут. За три сета украинка Катерина Бондаренко потерпела обидное поражение несмотря на победу в первой партии, пишет 24 канал.
Стоит прочитать Свитолина начала 2021 год с победы на турнире в Абу-Даби: видео
Катерина Бондаренко – Онс Жабер 1:2 (7:5, 3:6, 2:6)
Теннисистки еще ни разу не встречались на одном корте. Старт встречи полностью был за спортсменкой из Украины. Бондаренко хорошо играла на подаче, проиграв лишь одну, и выиграла два из трех брейк-пойнтов. Первый сет остался за Екатериной – 7:5.
Дальше как будто что-то сломалось в игре Катерины. Жабер из Туниса взяла матч под свой контроль и показала 100-процентный показатель не своей подаче. А вот опытная 34-летняя украинская теннисистка проиграла два гейма на своей подаче. Второй сет завершился убедительной победой соперницы – 3:6 реванш от Онс.
На третий решающий сет спортсменки вышли крайне мотивированными. Первые пять геймов теннисистки показывали равную игру на корте – 2:3.
После экватора сета украинка полностью отдала игру. Две проигранные подачи и в итоге – 2:6 победа теннисистки из Туниса.
Бондаренко остановилась в 1/16 финала, а вот Жабер в 1/8 финала встретится с победительницей пары Арина Сабаленко / Айла Томлянович.
Поделиться новостью