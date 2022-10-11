Во время завтрака съедаю больше, чем он за день, – Фьюри об Усике

Британский боксер Тайсон Фьюри снова дерзко высказался об Александре Усике. "Цыганский король" не считает украинца настоящим лидером тяжелого дивизиона.

Фьюри уже не впервые подчеркивает, что Усика нельзя с ним сравнивать, поскольку он боксирует в тяжелом весе всего два года.

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Фьюри: Он мелкий парень

Я никогда не слышал ничего подобного. Он маленький парень. В большинстве случаев я во время завтрака съедаю больше, чем он за день,

– заявил Тайсон.

Фьюри также рассказал о переговорах с Усиком о возможной встрече. Британец подчеркнул, что он будет диктовать свои условия.

"Но Усик не захотел драться. Им предложили бой в Саудовской Аравии в декабре, но они сказали: "Нет, спасибо спасибо." Нельзя привязать его к табуну диких лошадей и притащить туда.

Я нокаутировал короля этого дивизиона. Пока эти ребята гладят друг друга по лицу, я такой – бум, увидимся позже. Я бы тоже не захотел сразиться со мной. В общем, эти ребята танцуют под мою дудку», – добавил Фюри.

Состоится ли бой Усик – Фьюри