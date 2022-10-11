Во время завтрака съедаю больше, чем он за день, – Фьюри об Усике
Источник:Behind The Gloves
Британский боксер Тайсон Фьюри снова дерзко высказался об Александре Усике. "Цыганский король" не считает украинца настоящим лидером тяжелого дивизиона.
Фьюри уже не впервые подчеркивает, что Усика нельзя с ним сравнивать, поскольку он боксирует в тяжелом весе всего два года.
Читайте также Усик – маленький иностранец, – Фьюри в очередной раз обидно высказался об украинце
Фьюри: Он мелкий парень
Я никогда не слышал ничего подобного. Он маленький парень. В большинстве случаев я во время завтрака съедаю больше, чем он за день,
– заявил Тайсон.
Фьюри также рассказал о переговорах с Усиком о возможной встрече. Британец подчеркнул, что он будет диктовать свои условия.
"Но Усик не захотел драться. Им предложили бой в Саудовской Аравии в декабре, но они сказали: "Нет, спасибо спасибо." Нельзя привязать его к табуну диких лошадей и притащить туда.
Я нокаутировал короля этого дивизиона. Пока эти ребята гладят друг друга по лицу, я такой – бум, увидимся позже. Я бы тоже не захотел сразиться со мной. В общем, эти ребята танцуют под мою дудку», – добавил Фюри.
Состоится ли бой Усик – Фьюри
- Недавно Тайсон опубликовал видео по тренировкам , он показал, как Александр Усик будет боксировать против него.
- Фрэнк Уоррен, промоутер Тайсона Фьюри, подчеркнул, что главной целью его клиента является бой с Александром Усиком . По его словам, этот поединок может пройти уже в начале 2023 года.
- Глава Top Rank Боб Арум также рассказал, когда может произойти бой между Усиком и Фьюри .