Ф'юрі вже не вперше наголошує на тому, що Усика не можна з ним порівнювати, оскільки він боксує в важкій вазі лише два роки.

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Ф'юрі: Він дрібний хлопець

Я ніколи не чув нічого подібного. Він дрібний хлопець. У більшості випадків я під час сніданку з’їдаю більше, ніж він за день,

– заявив Тайсон.

Ф'юрі також розповів про перемовини з Усиком щодо можливої зустрічі. Британець наголосив, що він буде диктувати свої умови.

"Але Усик не захотів битися. Їм запропонували бій у Саудівській Аравії у грудні, але вони сказали: "Ні, красно дякую". Не можна прив’язати його до табуна диких коней і притягнути туди.

Я нокаутував короля цього дивізіону. Поки ці хлопці гладять один одного по обличчю, я такий – бум, побачимось пізніше. Я б теж не захотів битися зі мною. Загалом ці хлопці танцюють під мою дудку", – додав Фюрі.

Чи відбудеться бій Усик – Ф'юрі