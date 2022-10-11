Ф'юрі вже не вперше наголошує на тому, що Усика не можна з ним порівнювати, оскільки він боксує в важкій вазі лише два роки.
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Ф'юрі: Він дрібний хлопець
Я ніколи не чув нічого подібного. Він дрібний хлопець. У більшості випадків я під час сніданку з’їдаю більше, ніж він за день,
– заявив Тайсон.
Ф'юрі також розповів про перемовини з Усиком щодо можливої зустрічі. Британець наголосив, що він буде диктувати свої умови.
"Але Усик не захотів битися. Їм запропонували бій у Саудівській Аравії у грудні, але вони сказали: "Ні, красно дякую". Не можна прив’язати його до табуна диких коней і притягнути туди.
Я нокаутував короля цього дивізіону. Поки ці хлопці гладять один одного по обличчю, я такий – бум, побачимось пізніше. Я б теж не захотів битися зі мною. Загалом ці хлопці танцюють під мою дудку", – додав Фюрі.
Чи відбудеться бій Усик – Ф'юрі
- Нещодавно Тайсон опублікував відео з тренувань, він показав як Олександр Усик боксуватиме проти нього.
- Френк Воррен, промоутер Тайсона Ф'юрі, наголосив, що головною ціллю його клієнта є бій з Олександром Усиком. За його словами, цей поєдинок може відбутися вже на початку 2023 року.
- Очільник Top Rank Боб Арум також розповів, коли може відбутися бій між Усиком і Ф’юрі.