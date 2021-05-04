В финале восьми Лиги чемпионов выступят сразу три испанские команды – Тенерифе, Сарагоса и Сан-Пабло Бургос. Они одним самолетом и отправились в Нижний Новгород, где уже 5 мая состоятся первые матчи.

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Но по прилету в Россию у Тенерифе возникли трудности. Одного из лучших игроков команды – грузина Георги Шермадини не пустили в страну. И он был вынужден провести ночь в аэропорту на диване. Фото этого дивана и всю эту историю опубликовал еще один игрок команды Марселино Уэртас в сторис в инстаграм.

Причины, почему грузинского игрока не пустили вместе с командой не сообщают.

Пока Тенерифе и ФИБА пытаются решить эту ситуацию.

Стоит добавить, что Тенерифе свой первый матч в финале восьми Лиги чемпионов проведет в четверг, 6 мая.