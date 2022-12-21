На праздновании сборной Аргентины погиб болельщик: его задушило знамя родной страны

Сборная Аргентины вернулась домой после триумфа на чемпионате мира-2022 по футболу. Команда проехала по главным улицам Буэнос-Айреса, но празднование вместе с фанатами не обошлось без смертей,

К сожалению, во время парада в Буэнос-Айресе погиб один человек. Погиб болельщик Оскар Масиель, которому было всего 22 года.

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Роковое празднование

Это ужасная смерть на празднование сборной Аргентины после победы на ЧМ-2022 в Катаре. Фанат умер после рокового падения со своего мотоцикла. Парень не справился с управлением Honda XR 150cc.

Впоследствии местные полицейские сообщили, что аргентинское знамя, которое было на шее болельщика, попало в спицы колеса и задушило фаната.



Во время празднования Аргентины погиб болельщик / Фото Perfil

Напомним, что во время празднования пострадать могли сами футболисты во главе с Лионелем Месси. Лео и еще несколько игроков Аргентины, праздновавших победу на крыше автобуса, успели избежать контакта с линиями электропередач.

Также на улицах Буэнос-Айреса была безумная давка. Потому футболисты не смогли доехать до главной площади города. Команде пришлось пересаживаться на вертолет и полетать над городом.

Победа на ЧМ-2022, ставшая в истории Аргентины третьей на Мундиале, привела к безумному действу в родной стране. В стране даже объявили государственный выходной, ведь никто из аргентинцев не планировал идти на работу ради встречи с кумирами.