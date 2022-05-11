Никогда не простим этого врага
Героически защищая Мариуполь погиб Артём Моша. Наш воин скончался 8 мая.
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Мать погибшего Ирина Егорчинко сообщила на своей странице в фейсбуке о смерти сына. Она показала в сети переписку с Артемом.
Он погиб достойно, защищая Украину. Бог забрал его домой. Спасибо всем, кто стоял рядом, молился, постился, боролся. Последняя переписка с ним и фото моего героя. Ты был очень хороший сын. Увидимся сынок, на небесах. Мама, которая любит и ждет встречи. Мы увидимся,
– написала Ирина.
Последние сообщения от Артема / Фото из фейсбука Ирины Егорченко
Моша был чемпионом Киева по боксу. Спортсмен служил в Вооруженных Силах Украины и в последние дни находился вместе с другими украинскими военными на территории завода "Азовсталь".
По официальным данным за период полномасштабной российско-украинской войны погибли 34 украинских спортсмена.
Спортивный комитет Украины запустил сайт "Ангелы спорта". На портале размещают информацию об украинских спортсменах, погибших в войне против России.
Сайт доступен здесь.
В частности, на сайте можно узнать больше о спортсменах, их жизни, достижениях и обстоятельствах гибели.
Героическая оборона Мариуполя
- Защитники Мариуполя держат оборону в тяжелейших условиях и полной блокаде уже более 77 дней.
- Несмотря на попытки украинского правительства обеспечить зеленый коридор для воинов, среди которых много раненых, вытащить защитников из "Азовстали" не удается.
- В Минобороны заявили, что деблокада Мариуполя военным путем невозможна.
- Однако действовать нужно немедленно – время стоит нашим героям жизни. Во вторник, 11 мая, наши герои опубликовали фото раненых защитников – с открытыми ранами они находятся в полной антисанитарии.
- В ночь на 11 мая россияне совершили 40 воздушных атак – 38 самолето-вылетов, в том числе 4 вылета стратегических бомбардировщиков. Враг продолжает попытки захватить украинскую крепость.