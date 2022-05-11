Никогда не простим этого врага

Героически защищая Мариуполь погиб Артём Моша. Наш воин скончался 8 мая.

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Мать погибшего Ирина Егорчинко сообщила на своей странице в фейсбуке о смерти сына. Она показала в сети переписку с Артемом.

Он погиб достойно, защищая Украину. Бог забрал его домой. Спасибо всем, кто стоял рядом, молился, постился, боролся. Последняя переписка с ним и фото моего героя. Ты был очень хороший сын. Увидимся сынок, на небесах. Мама, которая любит и ждет встречи. Мы увидимся,

– написала Ирина.



Последние сообщения от Артема / Фото из фейсбука Ирины Егорченко

Моша был чемпионом Киева по боксу. Спортсмен служил в Вооруженных Силах Украины и в последние дни находился вместе с другими украинскими военными на территории завода "Азовсталь".

По официальным данным за период полномасштабной российско-украинской войны погибли 34 украинских спортсмена.

Спортивный комитет Украины запустил сайт "Ангелы спорта". На портале размещают информацию об украинских спортсменах, погибших в войне против России.

Сайт доступен здесь.

В частности, на сайте можно узнать больше о спортсменах, их жизни, достижениях и обстоятельствах гибели.

Героическая оборона Мариуполя