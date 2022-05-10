"Ангелы спорта"

Спортивный комитет Украины запустил сайт "Ангелы спорта". На портале размещают информацию об украинских спортсменах, погибших в войне против России.

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По официальным данным, за период российско-украинской войны погибли 33 спортсмена.

Сайт доступен здесь.

В частности, на сайте можно узнать больше о спортсменах, их жизни, достижениях и обстоятельствах гибели.

К слову. Спортивный комитет Украины – союз общественных организаций, объединяющий спортивные федерации неолимпийских видов спорта.

Убитый пленник из "Азовстали"

Недавно стало известно, что казненный пленник из "Азовстали" – Дан Звонник, он был чемпионом Украины по карате.

Оккупанты взяли в плен украинского воина 20 апреля, они обещали, что жизни Звоника ничего не будет угрожать. Позже боевики направили матери Дана фото ее погибшего сына.

Оккупанты пытали украинца, а затем его подло убили.

Наши непокоренные Герои

В начале апреля от рук оккупантов погиб Дмитрий Сидорук – тренер нынешних сборных Invictus Games и Warrior Games по стрельбе из лука.

В сентябре 2014 года Дмитрий героически защищал луганский аэропорт. После нелегкого противостояния с оккупантами он получил серьезное ранение. Наш герой перенес 12 сделок. На "Играх непокоренных" в Канаде 2017 года Дмитрий получил серебряную медаль в соревнованиях по стрельбе из лука.

Вместе со своей командой он должен был поехать на игры, которые прошли в Гааге.