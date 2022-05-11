Ніколи не пробачимо цього ворогу
Героїчно захищаючи Маріуполь загинув Артем Моша. Наш воїн помер 8 травня.
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Матір загиблого Ірина Єгорчинко повідомила у своїй сторінці у фейсбуці про смерть сина. Вона показала у мережі листування з Артемом.
Він загинув гідно, захищаючи Україну. Бог забрав його додому. Спасибі всім, хто стояв поруч, молився, постився, боровся. Останнє листування з ним і фото мого героя. Ти був дуже добрим сином. Побачимося синку, на небесах. Мама, яка любить і чекає на зустріч. Ми побачимося,
– написала Ірина.
Останні повідомлення від Артема / Фото з фейсбуку Ірини Єгорченко
Моша був чемпіоном Києва з боксу. Спортсмен служив у Збройних Силах України й останніми днями перебував разом з іншими українськими військовими на території заводу "Азовсталь".
За офіційними даними за період повномасштабної російсько-української війни загинули 34 українських спортсмени.
Спортивний комітет України запустив сайт "Янголи спорту". На порталі розміщують інформацію про українських спортсменів, які загинули у війні проти Росії.
Сайт доступний тут.
Зокрема, на сайті можна дізнатися більше про спортсменів, їхнє життя, досягнення та обставини загибелі.
Героїчна оборона Маріуполя
- Захисники Маріуполя тримають оборону у надважких умовах та повній блокаді уже понад 77 днів.
- Попри спроби українського уряду забезпечити зелений коридор для воїнів, серед яких багато поранених, наразі витягнути захисників з "Азовсталі" не вдається.
- У Міноборони заявили, що деблокада Маріуполя військовим шляхом неможлива.
- Проте діяти потрібно негайно – час коштує нашим героям життя. У вівторок, 11 травня, наші герої опублікували фото поранених захисників – з відкритими ранами вони перебувають у повній антисанітарії.
- У ніч на 11 травня росіяни здійснили 40 повітряних атак – 38 літако-вильоти, в тому числі 4 вильотів стратегічних бомбардувальників. Ворог продовжує спроби захопити українську фортецю.