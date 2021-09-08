Во время матча Украины выключился один прожектор: игра отбора была приостановлена
Источник:24 канал
Молодежная сборная Украины сыграла свой второй матч отбора на чемпионат Европы-2023.
Технические проблемы в матче
Команда Руслана Ротаня принимала Армению на стадионе Колоса в Ковалевке. В первом тайме сборные расписали мировую 1:1. Голами отметились Криськов и Галстян.
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После перерыва напряжения в матче не выдержал даже стадион – выключился один из прожекторов, из-за чего поединок пришлось временно приостановить. Уже через пять минут освещение починили. Пауза пошла на пользу "сине-желтым".
Украина получила право на перспективный штрафной. К мячу подошел игрок Шахтера Мудрик и вывел команду вперед – 2: 1.
- После двух туров Украина возглавляет турнирную таблицу отборочной группы H, опережая Францию на два очка.