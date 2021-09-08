Технічні проблеми у матчі

Команда Руслана Ротаня приймала Вірменію на стадіоні Колоса у Ковалівці. У першому таймі збірні розписали мирову 1:1. Голами відзначились Криськов та Галстян.

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По перерві напругу у матчі не витримав навіть стадіон – вимкнувся один із прожекторів, через що поєдинок довелось тимчасово призупинити. Вже через п'ять хвилин освітлення полагодили. Пауза пішла на користь "синьо-жовтим".

Україна отримала право на перспективний штрафний. До м'яча підійшов гравець Шахтаря Мудрик та вивів команду вперед – 2:1.

Після двох турів Україна очолює турнірну таблицю відбіркової групи H, випереджаючи Францію на два очки.



Вимкнулось освітлення на матчі Україна – Вірменія / Скриншот із відео