15 июня, в Запорожье состоялся матч между любительскими командами Хортицкой национальной академии (ХНА) и Патрульной полиции. Команда ХНА побеждала со счетом 6:4 пока между футболистами не произошло конфликта, пишет 24 канал.

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Стычка на футбольном поле

Началось все с того, что игрок из команды патрульных дал подзатыльник 16-летнему футболисту ХНА после того, как он потянул его за футболку, а тот не стал долго ждать с ответом. Впоследствии к драке присоединились и другие участники, из-за чего она переросла в "групповуху".

Когда футболистов разогнали, то неожиданно на поле появился незнакомый мужчина, который ударил кирпичом по голове одного из представителей команды патрульных. В ответ он получил повреждения, в которых обвиняет полицию.

В Патрульной полиции Запорожской области сообщили, что начали расследование по установлению всех обстоятельств происшествия.

Стычка между полицией и подростками: смотрите видео

Отметим, что на сайте МФЛ Запорожье указано, что матч отложен.