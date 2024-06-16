15 червня, у Запоріжжі відбувся матч між аматорськими командами Хортицької національної академії (ХНА) та Патрульної поліції. Команда ХНА перемагала з рахунком 6:4 поки між футболістами не сталося конфлікту, пише 24 канал.

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Сутичка на футбольному полі

Почалося все з того, що гравець з команди патрульних дав стусана 16-річному футболісту ХНА після того, як він потягнув його за футболку, а той не став довго чекати з відповіддю. Згодом до бійки доєдналися й інші учасники, через що вона переросла в "груповуху".

Коли футболістів розігнали, то неочікувано на полі з'явився незнайомий чоловік, який вдарив цеглою по голові одного з представників команди патрульних. У відповідь він отримав ушкодження, в яких звинувачує поліцію.

У Патрульній поліції Запорізької області повідомили, що розпочали розслідування щодо встановлення всіх обставин події.

Сутичка між поліцією та підлітками: дивіться відео

Відзначимо, що на сайті МФЛ Запоріжжя зазначено, що матч відкладено.