В конце матча против Аталанты Пепе Рейна неожиданно упал на газон. Арбитр матча сделал ему замечание, считая, что голкипер пытается затянуть время (на тот момент Лацио выигрывал на выезде в Аталанты).

Напомним Малиновский помог Аталанте не проиграть Лацио благодаря голу на последней минуте: видео

Однако Рейна подал знак, что ему попали в голову неизвестным предметом. Другие вещи с трибун болельщиков Аталанты тоже полетели в него и попадали рядом.

Впоследствии повтор показал, что в голову Рейну попали монетой.

Аталанта после этого выступила с официальным заявлением, что осуждает такие действия болельщиков и готова помочь установить виновников ситуации, чтобы их привлекли к ответственности.

Стоит отметить, что такой поступок болельщиков может привести к тому, что Аталанте предстоит провести матчи с частично закрытыми трибунами. Или вообще матч без зрителей.