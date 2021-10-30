Аталанта – Лацио 2:2

Голы: Сапата, 45+1, де Рон, 90+4 – Педро, 18, Иммобиле, 74

Малиновский этот матч начал в запасе, выйдя на замену на 59-й минуте встречи. К этому времени счет на табло был 1:1. Команды обменялись забитыми голами в первом тайме. Сначала Педро удачно сыграл на добивании, когда Иммобиле не сумел пробить мимо Муссо. А перед самым перерывом Сапата из острого угла пробил под рукой Рейны, сравняв счет.

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После выхода на замену у Малиновского была возможность забить, но он пробил мимо ворот.

Свою возможность не реализовал и Иммобиле. Правда, впоследствии нападающий забил, когда Лацио удалась атака три в три, которую развил Педро. В завершающей стадии форварду нужно было лишь правильно подставить ногу и не попасть в соперников, что он и сделал.

Когда уже шла четвертая компенсированная к основному времени минута, Аталанте удалось сравнять счет. Малиновский навесил с фланга. навес был на Демирале, но ему пробить не удалось. Взамен мяч полетел дальше – к де Рону. Защитник решил пробить в касание, попав в угол ворот. В этом эпизоде ​​голевой пас записали на Демираля.

Аталанта спасается от поражения и сохраняет отрыв от Лацио в одно очко. Благодаря этому команда на пятой строчке турнирной таблицы.

Видеообзор матча Аталанта – Лацио