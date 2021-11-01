Наприкінці матчу проти Аталанти Пепе Рейна неочікувано впав на газон. Арбітр матчу зробив йому зауваження, вважаючи, що голкіпер намагається затягнути час (на той момент Лаціо вигравав на виїзді в Аталанти).

Нагадаємо Маліновський допоміг Аталанті не програти Лаціо завдяки голу на останній хвилині: відео

Однак Рейна подав знак, що йому влучили в голову невідомим предметом. Інші речі з трибун вболівальників Аталанти теж полетіли в нього та попадали поруч.

Згодом повтор показав, що в голову Рейні влучили монетою.

Аталанта після цього виступила з офіційною заявою, що засуджує такі дії вболівальників і готова допомогти встановити винуватців ситуації, щоб їх притягли до відповідальності.

Варто відзначити, що такий вчинок вболівальників може призвести до того, що Аталанті доведеться провести матчі з частково закритими трибунами. Або й взагалі матч без глядачів.