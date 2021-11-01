Кучер довольно неудачно начал матч против Днепр-1. К 20-й минуте в его ворота влетело два гола.

Напомним вратарь Миная пропустил курьезный гол – мяч пролетел ему под руками: видео

В первом случае отличился Гуцуляк. Хозяева поля провели быструю атаку, когда Назаренко сумел пройти левым флангом. У штрафной он отдал пас на Пихаленка, который заметил рядом Гуцуляка. Уже тот решил несколько сместиться, после чего пробил по воротам. Мяч пролетел между ног защитника и влетел в угол ворот. Кучер опоздал с прыжком и до мяча не дотянулся.

На 14-й минуте второй гол в ворота Кучера влетел после удара Дубинчака и прикосновения Довбика. Незначительный рикошет в этом моменте не позволил голкиперу отбить мяч как следует, и тот от его рук влетел за линию ворот.

На 20-й минуте главный тренер Миная решил прибегнуть к замене, выпустив вместо Кучера Германа Пенькова. Но и он пропустил гол.