Кучер доволі невдало розпочав матч проти Дніпро-1. До 20-ї хвилини у його ворота влетіло два голи.

Нагадаємо Воротар Минаю пропустив курйозний гол – м'яч пролетів йому під руками: відео

У першому випадку відзначився Гуцуляк. Господарі поля провели швидку атаку, коли Назаренко зумів пройти лівим флангом. Біля штрафного він віддав пас на Піхальонка, який помітив поруч Гуцуляка. Вже той вирішив дещо зміститися, після чого пробив по воротах. М'яч пролетів поміж ніг захисника та влетів у кут воріт. Кучер запізнився зі стрибком та до м'яча не дотягнувся.

На 14-й хвилині другий гол у ворота Кучера влетів після удару Дубінчака та дотику Довбика. Незначний рикошет у цьому моменті не дозволив голкіперу відбити м'яч як слід, і той від його рук влетів за лінію воріт.

На 20-й хвилині головний тренер Минаю вирішив вдатися до заміни, випустивши замість Кучера Германа Пенькова. Але й він пропустив гол.