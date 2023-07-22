Футболист с "золотым сердцем": голкипер Тоттенхэма приютил украинскую семью

Из-за полномасштабной военной агрессии России миллионы украинцев покинули свои дома. Одну из украинских семей в своем доме в Италии принял новичок Тоттенхэма Гульельмо Викарио.

В начале марта 2022 года Гульельмо Викарио, тогда игравший за Эмполи, предоставил убежище для 8-летнего Милана и его матери Анны, покинувших родной Днепр из-за военной агрессии России. Они все еще живут в семейном доме Викарио в городе Удине.

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Встреча с украинской семьей придает сил голкиперу Тоттенхэму

Милан и Гульермо сразу подружились. Мальчик был в восторге, когда узнал, что Викарио профессиональный футболист. Итальянец помог устроить Милана в футбольную школу, а также подарил ему свою футболку.

Он – мой младший брат. Когда я возвращаюсь в Удине, чтобы увидеться с семьей, я провожу с ним некоторое время. У него все хорошо. Он ходит в школу, учит итальянский язык. Я надеюсь, что он чувствует себя хорошо, потому что в Украине сейчас не очень хорошая ситуация из-за войны. Поэтому мы стараемся подарить улыбку этим людям, и я надеюсь, что им не придется задумываться о ситуации в своей стране.

– сказал Викарио журналистам во время сбора в австралийском Перте.

Даже после переезда в Лондон Гульельмо мыслями остается с украинской семьей.

Когда я выхожу на поле, думать о них очень важно. Это как сила, которую она может дать. Я счастлив за эту семью,

– рассказал голкипер Тоттенхэма.

Что известно о Гульельмо Викарио

Гульельмо родился в итальянском городе Удине. Он воспитанник футбольной школы местного клуба.

В Серии А дебютировал в сезоне 2020/21 за Кальяри.

В 2021 году Гульельмо начал играть за Эмполи. Именно в этом клубе он привлек внимание тренеров сборной Италии.

Во время летнего трансферного окна 2023 года английский Тоттенхэм за 20 миллионов евро выкупил 26-летнего голкипера в Эмполе.

Ранее мы сообщали, что бывший игрок Динамо Фран Соль приютил в собственном доме в Испании украинскую семью беженцев.