На початку березня 2022 року Гульєльмо Вікаріо, який тоді грав за Емполі, надав притулок для 8-річного Мілана та його матері Анни, які залишили рідний Дніпро через військову агресію Росії. Вони досі живуть у сімейному будинку Вікаріо в місті Удіне.

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Зустріч з українською родиною додає сил голкіперу Тоттенхема

Мілан та Гульєрмо одразу потоваришували. Хлопчик був у захваті, коли дізнався, що Вікаріо професійний футболіст. Італієць допоміг влаштувати Мілана до футбольної школи, а також подарував йому свою футболку.

Він – мій молодший брат. Коли я повертаюся в Удіне, щоб побачитися з родиною, я проводжу з ним деякий час. У нього все добре. Він ходить до школи, вчить італійську мову. Я сподіваюся, що він почувається добре, тому що в Україні зараз не дуже хороша ситуація через війну. Тому ми намагаємося подарувати посмішку цим людям, і я сподіваюся, що їм не доведеться замислюватися про ситуацію у своїй країні,

– сказав Вікаріо журналістам під час збору в австралійському Перті.

Навіть після переїзду до Лондону Гульєльмо думками залишається з українською родиною.

Коли я виходжу на поле, думати про них дуже важливо. Це як сила, яку вона може дати. Я щасливий за цю сім'ю,

– розповів голкіпер Тоттенхема.

Що відомо про Гульєльмо Вікаріо

Гульєльмо народився в італійському місті Удіне. Він вихованець футбольної школи місцевого клубу.

У Серії А дебютував в сезоні 2020/21 за Кальярі.

У 2021 році Гульєльмо почав грати за Емполі. Саме в цьому клубі він привернув до себе увагу тренерів збірної Італії.

Під час літнього трансферного вікна 2023 року англійський Тоттенхем за 20 мільйонів євро викупив 26-річного голкіпера в Емполі.

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