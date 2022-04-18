Испанский футболист с большим сердцем

Испанский легионер выложил фото за новыми гостями дома футболиста. Фран Соль приютил в собственном доме в Испании украинскую семью беженцев, покинувших родительский дом из-за войны в Украине.

Читайте также Бывший футболист сборной Польши приютил в собственном доме украинских женщин с детьми

Нападающий Динамо, арендованный Эйбаром, сообщил об этом в посте, написанном на украинском языке. Соль отметил, что его поступок, это лишь малейшая помощь, которую он мог оказать для украинцев.

Испанский форвард надеется, что вскоре над украинской территорией воцарится мирное небо.

Любая помощь была. Это меньше всего, что мы можем сделать, чтобы помочь украинскому народу. Я и моя семья счастливы, что вы в нашем доме. Я надеюсь, что эта резня скоро закончится, и вы сможете быть в своем доме, а пока здесь ваш. Слава Украине!,

– написал Соль.



Соль приютил украинских беженцев / Фото из твиттера футболиста

Что известно о карьере Соля в Украине