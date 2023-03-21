Футболисты сборной Украины 20 марта прибыли в Лондон, где начали подготовку к игре с Англией. Подопечные Ротаня уже провели восстановительное занятие в фитнес-зале.

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Лунин: Постараемся получить положительные результаты

Голкипер мадридского Реала Андрей Лунин поделился впечатлениями от первой тренировки.

Я приехал в сборную с хорошими ощущениями. Была большая пауза, много времени не виделись с партнерами, так что приятно снова со всеми встретиться и начать новый сбор. Я лично нахожусь в хороших кондициях, хорошо себя чувствую. Работаю каждый день, к тому же в этом сезоне играл за мой клуб больше, чем в предыдущих, поэтому психологически и физически полностью готов,

– рассказал Лунин.

Также Лунин прокомментировал соперников Украины в отборочном цикле Евро-2024.

Относительно соперников они у нас очень серьезные. Англия, Италия... Я никогда не даю никаких прогнозов, с кем бы мы ни играли. Все отлично понимают, кто у нас в группе. Будут сложные, но интересные матчи. Мы же постараемся получить положительные результаты. Кстати, первая игра у нас пройдет на исторической арене, на "Уэмбли", поэтому мотивация зашкаливает,

– сказал Лунин.

Отметим, что у Андрея Лунина нет постоянной игровой практики в "королевском клубе". Тренер Реала Карло Анчелотти доверяет украинцу место в "рамке" только в случае травмы основного вратаря "сливочных" Тибо Куртуа. В нынешнем сезоне Лунин сыграл 11 матчей во всех турнирах, сохранив ворота "сухими" в 4 поединках. В составе сборной Украины 24-летний голкипер провел 9 матчей, пропустил 6 голов, а в 5 поединках отстоял на "ноль".

Важно! Напомним, что матч отбора Евро-2024 между сборными Англии и Украины состоится 26 марта в Лондоне. Стартовый свисток арбитра прозвучит в 19:00 по киевскому времени.