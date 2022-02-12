Вратарь сборной Украины попал в сборную лучших по итогам Евро по футболу

УЕФА подвел итоги Евро-2022 по футзалу, определив команду, составленную из лучших игроков турнира. Среди них оказался украинец Кирилл Ципун.

Также в сборную вошли полевые игроки – Серхио Лосано (Испания), Дуглас Джуниор (Казахстан), Сергей Абрамов (Россия) и Зики (Португалия, лучший игрок турнира).

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Символическая сборная евро-2022 по футзалу / Фото УЕФА

Как выступила Украина на Евро-2022

Сборная Украины добралась до полуфинала чемпионата Европы по футзалу, где уступила России (1:2), а в матче за третье место была разбита Испанией (1:4).

В группе "сине-желтые" разгромили Сербию (6:1) и проиграли Нидерландам (2:3) и Португалии (0:1), после чего победили Казахстан (5:3) в 1/4 финала.

Чемпионом Европы во второй раз подряд стала Португалия, которая в финальном матче победила Россию (4:2).