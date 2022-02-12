Також у збірну увійшли польові гравці – Серхіо Лосано (Іспанія), Дуглас Джуніор (Казахстан), Сергій Абрамов (Росія) та Зікі (Португалія, найкращий гравець турніру).

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Символічна збірна Євро-2022 з футзалу / Фото УЄФА

Як виступила Україна на Євро-2022

Збірна України дісталась півфіналу чемпіонату Європи з футзалу, де поступилась Росії (1:2), а у матчі за третє місце була розбита Іспанією (1:4).

У групі "синьо-жовті" розгромили Сербію (6:1) та програли Нідерландам (2:3) та Португалії (0:1), після чого перемогли Казахстан (5:3) у 1/4 фіналу.

Чемпіоном Європи вдруге поспіль стала Португалія, яка у фінальному матчі перемогла Росію (4:2).