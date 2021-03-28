Молодежные сборные Германии и Нидерландов сыграли на групповой стадии Евро-2021. Сам матч закончился вничью 1:1, но больше запомнился курьезным голом в ворота немцев.

Молодежной сборной Нидерландов удалось открыть счет в начале второго тайма. Отличился Джастин Клюйверт, хотя все для этого гола сделал немецкий вратарь Финн Дамен.

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Немцы получили право на вбрасывание мяча вблизи своей штрафной. Вагноман бросил его в сторону вратаря. Дамен неудачно его принял и обработал под давлением соперника. А пытаясь его выбить, сбросил прямо под удар Клюйверту. Нападающий сборной Нидерландов воспользовался таким подарком сполна, отправив мяч уже в пустые ворота.

Видео курьезного гола в ворота сборной Германии

Правда удержать победу молодежной сборной Нидерландов не удалось. В конце матча Нмеча отличился после прострела Буркгардта. Для немецкого нападающего это второй подряд матч на молодежном чемпионате Европы, где он забивает. До этого именно Нмеча открыл счет в матче против Венгрии, который закончился разгромом 3:0.

Видео гола Нмечи в ворота сборной Нидерландов