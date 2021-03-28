Молодіжні збірні Німеччини та Нідерландів зіграли на груповій стадії Євро-2021. Сам матч закінчився внічию 1:1, але більше запам'ятався курйозним голом у ворота німців.

Молодіжній збірній Нідерландів вдалося відкрити рахунок на початку другого тайму. Відзначився Джастін Клюйверт, хоча все для цього голу зробив німецький воротар Фінн Дамен.

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Німці отримали право на вкидання м'яча поблизу свого штрафного майданчика. Вагноман кинув його у бік воротаря. Дамен невдало його прийняв та обробив під тиском суперника. А намагаючись його вибити, скинув просто під удар Клюйверту. Нападник збірної Нідерландів скористався таким подарунком сповна, відправивши м'яч вже у порожні ворота.

Відео курйозного голу у ворота збірної Німеччини

Правда втримати перемогу молодіжній збірній Нідерландів не вдалося. Наприкінці матчу Нмеча відзначився після прострілу Буркгардта.

Для німецького нападника це другий поспіль матч на молодіжному чемпіонаті Європи, де він забиває. До цього саме Нмеча відкрив рахунок у матчі проти Угорщини, який закінчився розгромом 3:0.

Відео голу Нмечі у ворота збірної Нідерландів