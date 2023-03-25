Миколенко – это топ-игрок: вратарь сборной Англии оценил своего одноклубника
Источник:Sky Sports
В воскресенье 26 марта национальная сборная Украины в Лондоне сыграет против команды Англии. В противостоянии на стадионе "Уэмбли" по разные стороны баррикад окажутся игроки Эвертона – Виталий Миколенко и Джордан Пикфорд.
Команда Руслана Ротаня в первом поединке квалификации на Евро-2024 будет противостоять мощной сборной Англии. Одним из лидеров "трех львов" является вратарь Эвертона Джордан Пикфорд.
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Высокая оценка Миколенко
В составе "ирисок" Пикфорд играет вместе с украинским защитником Виталием Миколенко. Поэтому журналисты поинтересовались мнением 29-летнего голкипера о своем одноклубнике.
"С тех пор, как Миколенко прибыл в Англию, он был невероятным. Он проходит через чрезвычайно сложные времена у себя дома."
С ним отлично работать, это топ-игрок. У сборной Украины много хороших футболистов в составе, нам нужно быть сфокусированными", – отметил Пикфорд.
Одноклубник Миколенко в сборной Англии
- Отметим, что, несмотря на кризисное положение Эвертона в чемпионате Англии, Пикфорд остается основным голкипером команды Саутгейта.
- В составе сборной Англии Пикфорд сыграл 51 матч, в которых пропустил 39 голов. На "ноль" Джордан отстоял в 24 поединках.
- Вместе со сборной Англии Пикфорд становился финалистом чемпионата Европы 2020 года, а также бронзовым призером Лиги наций 2018/19.