Команда Руслана Ротаня в первом поединке квалификации на Евро-2024 будет противостоять мощной сборной Англии. Одним из лидеров "трех львов" является вратарь Эвертона Джордан Пикфорд.

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Высокая оценка Миколенко

В составе "ирисок" Пикфорд играет вместе с украинским защитником Виталием Миколенко. Поэтому журналисты поинтересовались мнением 29-летнего голкипера о своем одноклубнике.

"С тех пор, как Миколенко прибыл в Англию, он был невероятным. Он проходит через чрезвычайно сложные времена у себя дома."

С ним отлично работать, это топ-игрок. У сборной Украины много хороших футболистов в составе, нам нужно быть сфокусированными", – отметил Пикфорд.

Одноклубник Миколенко в сборной Англии

Отметим, что, несмотря на кризисное положение Эвертона в чемпионате Англии, Пикфорд остается основным голкипером команды Саутгейта.

В составе сборной Англии Пикфорд сыграл 51 матч, в которых пропустил 39 голов. На "ноль" Джордан отстоял в 24 поединках.

Вместе со сборной Англии Пикфорд становился финалистом чемпионата Европы 2020 года, а также бронзовым призером Лиги наций 2018/19.

Напомним, что в первом матче отбора в ЧЕ-2024 сборная Англии на выезде обыграла Италию со счетом 2:1.