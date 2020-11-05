19-летний вратарь Резван Удря, выступающий за румынский ФКСБ, запомнился необычайным голом из собственных владений. Вратарь дальним ударом забросил мяч за шиворот голкиперу соперника.

Голкипер "Стяуа" Рэзван Удря, который сейчас называется ФКСБ из-за конфликта, связанного с правами на это название, записал свое имя в клубную историю, пишет 24 канал.

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Безумный гол вратаря

На 41-й минуте молодой вратарь выносил мяч из собственных владений. Его коллега по позиции не ожидал такой траектории полета мяча, сыграв крайне неудачно. Мяч пролетев 80 метров залетел прямо в сетку его ворот.

Даже оператор едва успел перевести камеру, чтобы отснять то, как мяч влетает в ворота.

В итоге матч завершился разгромной победой ФКСБ 4:1.