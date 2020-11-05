19-річний воротар Резван Удря, який виступає за румунський ФКСБ, запам'ятався надзвичайним голом з власних володінь. Воротар дальнім ударом закинув м'яч за комірець голкіперу суперника.

Голкіпер "Стяуа" Резван Удря, який зараз називається ФКСБ через конфлікт пов'язаний з правами на цю назву, записав своє прізвище в клубну історію, пише 24 канал.

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Шалений гол воротаря

На 41-й хвилині молодий воротар виносив м'яч з власних володінь. Його колега за позицією не очікував такої траєкторії польоту м'яча, зігравши вкрай невдало. М'яч пролетівши 80 метрів залетів прямо у сітку його воріт.

Навіть оператор ледь встиг перевести камеру, щоб відзняти те, як м’яч влітає у ворота.

У підсумку матч завершився розгромною перемогою ФКСБ 4:1.