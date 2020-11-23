Вратарь американского клуба "Спортинг" из Канзас-Сити Тим Мелия отразил все послематчевые пенальти в матче против "Эрсквейкс" Сан-Хосе. И вывел свою команду в четвертьфинал МЛС.

Игра между "Спортингом" и "Эрсквейкс" закончилась вничью 3:3. При этом два гола были забиты уже в компенсированное арбитром время. Споачтку Буге на 90+1 минуте вывел "Спортинг" вперед, но на седьмой добавленной минуте Вондоловски перевел матч в овертайм.

Там игрокам забить голы и определить сильнейшего не удалось. Поэтому дело дошло до послематчевых пенальти. Здесь уже успех был только на стороне игроков "Спортинга". А особая заслуга в этом – вратаря Тима Мелии. Он отразил все три удара с отметки в его ворота.

Видео послематчевых пенальти

Благодаря этому "Спортинг" вышел в четвертьфинал, где сыграет против "Миннесоты Юнайтед".

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Достижение Мелии похоже на то, которое совершил вратарь сборной Украины Александр Шовковский в 2006 году. В матче 1/8 финала чемпионата мира он не пропустил ни одного удара с пенальти в матче против Швейцарии. Однако отличие состоит в том, что Шовковский отразил лишь два удара – Штреллера и Кабаньяса, в то время как Барнетта пробил в перекладину. Мелия же отразил все три удара.