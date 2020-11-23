Воротар американського клубу "Спортінг" з Канзас-Сіті Тім Мелія відбив усі післяматчеві пенальті у матчі проти "Ерсквейкс" з Сан-Хосе. Та вивів свою команду в чвертьфінал МЛС.

Гра між "Спортінгом" та "Ерсквейкс" закінчилася внічию 3:3. При цьому два голи було забито вже у компенсований арбітром час. Спочатку Бузіо на 90+1 хвилині вивів "Спортінг" вперед, але на сьомій доданій хвилині Вондоловскі перевів матч в овертайм.

Там гравцям забити голи та визначити сильнішого не вдалося. Тому справа перейшла до післяматчевих пенальті. Тут вже успіх був лише на стороні гравців "Спортінга". А особлива заслуга в цьому – воротаря Тіма Мелії. Він відбив усі три удари з позначки у його ворота.

Відео післяматчевих пенальті

Завдяки цьому "Спортінг" вийшов у чвертьфінал, де зіграє проти "Міннесоти Юнайтед".

Варто побачити Захисник замість голкіпера став у ворота та у феноменальному стрибку відбив пенальті: відео

Досягнення Мелії схоже на те, яке здійснив воротар збірної України Олександр Шовковський у 2006 році. В матчі 1/8 фіналу Чемпіонату світу він не пропустив жодного удару з пенальті у матчі проти Швейцарії. Однак відмінність полягає в тому, що Шовковський відбив лише два удари – Штреллера і Кабаньяса, у той час як Барнетта пробив у перекладину. Мелія ж відбив всі три удари.