В матче четвертьфинала юношеской Лиги чемпионов в матче между "СБ Зальцбургом" и "Лионом" героем поединка стал вратарь австрийской команды Даниэль Антош. Он трижды подряд отразил пенальти, которые назначили в его ворота.

Эпизод произошел в начале матча, когда в штрафной "РБ Зальцбург" сбили игрока "Лиона". Арбитр сразу назначил пенальти, пишет 24 канал.

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Пробивать пошел Да Силва. Однако он не переиграл Антоша с отметки. И арбитр заставил его перевыполнить удар, ведь игрок "Зальцбурга" вбежал в штрафную до свистка.

Во время второго удара Да Сильва решил пробить в тот же угол, что и первый раз. И снова Антош справился с ударом. Но снова арбитр заставил перебить, ведь футболисты снова вбежали в штрафную до удара.

Третью попытку Да Силва тоже не реализовал. Хоть и пробивал в противоположный угол.

При том, что арбитр снова мог дать перебить удар. Но после третьей попытки не стал этого делать.

Матч закончился победой "Зальцбурга" 4:3. Да Силва забил один из голов, но его команда уступила.