Вратарь румынского "Рапида" Михай Попа мог стать героем своей команды. Он дважды отразил пенальти. Но после второго удара его удалили с поля, а соперники получили право на третий удар.

Инцидент произошел в гостевом матче "Рапида" против "Петролул" во втором по силе дивизионе Румынии, пишет 24 канал.

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Уже на 28-й минуте "Рапид" остался в меньшинстве. А на 65-й минуте в их ворота был назначен пенальти.

С ударом Сергиу Арнаута 19-летний голкипер справился. Но судья заставил перебить удар, ведь Михай Попа вышел с линии ворот слишком рано. Такое решение арбитра разозлило вратаря "Рапида", и за свои эмоции он получил желтую карточку.

Второй удар пробивать направился Лоренцо Маринсеку. Но и он не переиграл Михая Попу. И снова вратарь нарушил правила, оставив линию ворот досрочно. Поэтому когда арбитр снова показал, что стоит перебить пенальти, Михай Попа еще больше разозлился. Но на этот раз он получил прямую красную карточку. После этого вратарь даже изо всех сил ударил ногой по штанге.

Поэтому главному тренеру "Рапида" пришлось делать замену. Вместо Драгичану вышел Тетару. А пробивать третий удар направился Давид Меса Кольи. Но он пробил выше.

Смотрите видео, как вратарь дважды отразил пенальти и был удален

Матч так и закончился вничью 0:0.