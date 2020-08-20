В матчі чвертьфіналу юнацької Ліги чемпіонів у матчі між "РБ Зальцбургом" та "Ліоном" героєм поєдинку став воротар австрійської команди Даніель Антош. Він тричі поспіль відбив пенальті, які призначили у його ворота.

Епізод стався на початку матчу, коли у штрафному "РБ Зальцбург" збили гравця "Ліона". Арбітр одразу призначив пенальті, пише 24 канал.

Нагадаємо: Воротар двічі поспіль відбив пенальті у матчі, але замість цього його вилучили з поля – відео

Пробивати пішов Да Сілва. Однак він не переграв Антоша з позначки. Та арбітр заставив його перевиконати удар, адже гравець "Зальцбурга" вбіг у штрафний майданчик до свистка.

Під час другого удару Да Сільва вирішив пробити в той же кут, що і перший раз. І знову Антош впорався з ударом. Але знову арбітр заставив перебити, адже футболісти знову вбігли до штрафного майданчику до удару.

Третю спробу Да Сілва теж не реалізував. Хоч і пробивав у протилежний кут.

При цьому що арбітр знову міг дати перебити удар. Але після третьої спроби не став цього робити.

Матч закінчився перемогою "Зальцбурга" 4:3. Да Сілва забив один з голів, але його команда поступилася.