Бывший генеральный директор "Зари" Сергей Рафаилов рассказал о президенте луганского клуба Евгении Геллере.

Рафаилов в эфире YouTube-канала FootballHub в очередной раз высказался о финансовых трудностях клуба и отношении владельца клуба к этой ситуации.

Интересно "Заря" получила круглую сумму за футболиста, который никогда не выступал за клуб

Я знаю, что во время карантина Скрипник занимал иностранным игрокам деньги из собственного кармана. Конечно, он может это отрицать, здесь нужно войти в его положение. Но у меня есть достаточно информации.

"Сейчас идет четвертый месяц задолженности по зарплатам. Клуб получил деньги за Виллиана Гомеса, но по ним очень много вопросов. Это уже вопрос к руководству. Весенний транш они раздали на зарплату, и уже зашли деньги от УЕФА за Лигу Европы. Теперь осталось рассчитаться по зарплатам и премиям за выход в Лигу Европы", – сказал Рафаилов.

"Заря" получила деньги за Виллиана Гомеса: что известно

Бразильский "Крузейро" полностью закрыл задолженность перед "Зарей" за игрока Виллиана Гомеса, который никогда не играл за луганский клуб. Бразильская команда выплатила и штраф за несвоевременную уплату.

"Крузейро" выплатил украинскому клубу 1 миллион 384 тысячи евро. Клубу вроде удалось избежать наказания в виде трансферного бана.