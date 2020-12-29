Вратарь Лос-Анджелес Келвин Петерсен решил выступать в сезоне в оригинальном шлеме. Хоккеист разработал специальный дизайн в память о трагически погибшем баскетболисте Коби Брайанте.

Американский голкипер Келвин Петерсен будет выделяться на фоне вратарей других команд в следующем сезоне. Сам Петерсен выложил фото нового шлема на своей странице в твиттере.

Стоит прочитать "Лейкерс" будет выступать в форме легенды Брайанта, который трагически погиб: фото

Оригинальный шлем

Он представил широкой публике оригинальный шлем с изображением силуэта баскетболиста Коби Брайанта на обратной части маски. Сам шлем раскрашен цветами Лейкерс.

Похоже, 26-летний голкипер был и является большим фанатом этого клуба, а в частности Коби Брайанта. Баскетболиста, который был одним из лучших в истории НБА. Коби, который всем известен по прозвищу "Черная Мамба", 20 сезонов отдал одной команде – Лос-Анджелес Лейкерс. За это время 5 раз поднимал чемпионский титул, 18 раз выступал в матчах всех звезд. Дважды на его шею вешали "золото" Олимпиады в составе США (в 2008 и 2012 годах).

Кто такой Келвин Петерсен? Американский голкипер, который выступает за Лос-Анджелес. В сезоне-2019/20 провел на льду 8 встреч, его процент отраженных ударов за эти поединки составил 92% при коэффициенте надежности 2,64. Выступает за клуб с 2017-го года.

Что известно о смерти Коби Брайанта: кратко

26 января трагическая авиакатастрофа унесла жизни легендарного баскетболиста. Произошло все недалеко от города Калабас на 25 минуте полета, перед этим на высоте 500 метров с машиной потеряли связь. На борту собственного вертолета баскетболиста находились 9 человек. К сожалению, никто выжить не смог. Вместе с Коби погибла и его дочь Джианна.

В то утро вообще не были рекомендованы какие-либо полеты. Густой туман покрыл небо возле Лос-Анджелеса. В местных аэропортах были задержаны все рейсы.