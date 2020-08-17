"Лейкерс" будет выступать в форме легенды Брайанта, который трагически погиб: фото
Баскетболисты "Лейкерс" могут сыграть в специальной форме в честь легенды клуба Коби Брайанта, который трагически погиб в январе этого года. Форма выполнена в черных цветах.
Болельщики смогут увидеть баскетболистов в такой форме в том случае, если "Лейкерс" удастся выйти в первый раунд плей-офф регулярного чемпионата против "Портленда", сообщает Los Angeles Times.
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Трогательный поступок
Эту форму разработали совместно с Брайантом еще в 2017 году. Форма выполнена в черном цвете, которая напоминает кожу змеи. Добавим, что многие, кто знал Коби по прозвищу "Черная Мамба".
Добавим, что "Лейкерс" стал победителем Западной конференции НБА и сыграет с "Портлендом", который пробился в плей-офф лишь благодаря успеху в стыковом матче против "Мемфиса".
Что известно о смерти Коби Брайанта
- Брайант погиб в авиакатастрофе. Инцидент произошел неподалеку от Лос-Анджелеса, а именно вблизи города Калабасас, утром 26 января по местному времени.
- Все девять человек, находившиеся на борту, погибли. Среди них и его 13-летняя дочь Джианна. Кроме того, на борту находилась его партнерша в баскетбольной команде Алисса Альтобелли, ее отец Джон (тренер по бейсболу) и мать Керри. Не выжил и пилот вертолета.
- Катастрофа произошла на 25 минуте полета, перед этим на высоте 500 метров с машиной потеряли связь. Вертолет Sikorsky S-76 около минуты падал на высокой скорости, прежде чем разбиться.
- В день гибели Брайанта все матчи начинались с минуты молчания. Некоторые баскетболисты не разыгрывали мяч в течение 24 секунд. Именно под этим номером выступал Брайант за "Лейкерс".
- В последнем твите Брайант поздравил ЛеБрона Джеймса, который побил его рекорд в НБА. Сам ЛеБрон расплакался, когда узнал о его смерти.
- Журнал Time посвятил обложку погибшей легенде баскетбола. Во всем мире появились граффити в его честь.