Баскетболисты "Лейкерс" могут сыграть в специальной форме в честь легенды клуба Коби Брайанта, который трагически погиб в январе этого года. Форма выполнена в черных цветах.

Болельщики смогут увидеть баскетболистов в такой форме в том случае, если "Лейкерс" удастся выйти в первый раунд плей-офф регулярного чемпионата против "Портленда", сообщает Los Angeles Times.

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Трогательный поступок

Эту форму разработали совместно с Брайантом еще в 2017 году. Форма выполнена в черном цвете, которая напоминает кожу змеи. Добавим, что многие, кто знал Коби по прозвищу "Черная Мамба".

Nike will also be releasing a dual 8/24 “Black Mamba” Lakers jersey during “Mamba Week,” celebrating both chapters of Kobe Bryant’s career. pic.twitter.com/G2zq34Pqox — Nick DePaula (@NickDePaula) August 13, 2020

Добавим, что "Лейкерс" стал победителем Западной конференции НБА и сыграет с "Портлендом", который пробился в плей-офф лишь благодаря успеху в стыковом матче против "Мемфиса".

Что известно о смерти Коби Брайанта