Воротар Лос-Анджелес Келвін Петерсен вирішив виступати у сезоні в оригінальному шоломі. Хокеїст розробив спеціальний дизайн у пам'ять про трагічно загиблого баскетболіста Кобі Браянта.

Американський голкіпер Келвін Петерсен буде вирізнятись на фоні воротарів інших команд у наступному сезоні. Сам Петерсен виклав фото нового шолому на своїй сторінці у твіттері.

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Оригінальний шолом

Він презентував на широкий загал оригінальний шолом із зображенням силуету баскетболіста Кобі Браянта на зворотній частині маски. Сам шолом розфарбований кольорами Лейкерс.

Схоже, 26-річний голкіпер був та є великим фанатом цього клубу, а зокрема Кобі Браянта. Баскетболіста, який був одним із найкращих у історії НБА. Кобі, який усім відомий на прізвисько "Чорна Мамба", 20 сезонів віддав одній команді – Лос-Анджелес Лейкерс. За цей час 5 разів підіймав чемпіонський титул, 18 разів виступав у матчах всіх зірок. Двічі на його шию вішали "золото" Олімпіади у складі США (у 2008 та 2012 роках).

Хто такий Келвін Петерсен? Американський голкіпер, який виступає за Лос-Анджелес. У сезоні-2019/20 провів на льоду 8 зустрічей, його відсоток відбитих ударів за ці поєдинки склав 92% при коефіцієнті надійності 2,64. Виступає за клуб з 2017-го року.

Що відомо про смерть Кобі Браянта: коротко

26 січня трагічна авіакатастрофа забрала життя легендарного баскетболіста. Сталось все неподалік міста Калабас на 25 хвилині польоту, перед цим на висоті 500 метрів з машиною втратили зв'язок. На борту власного гелікоптера баскетболіста перебували 9 осіб. На жаль, ніхто вижити не зміг. Разом з Кобі загинула і його донька Джіанна.

Того ранку взагалі не були рекомендовані жодні польоти. Густий туман вкрив небо біля Лос-Анджелеса. У місцевих аеропортах були затримані всі рейси.