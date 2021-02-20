Молодежная команда Динамо обыграла сверстников из черниговской Десны с разгромным счетом 9:0.

Этот матч носил для динамовцев выездной статус, но команды по обоюдному согласию приняли решение провести его на поле киевлян. Поэтому отчетный матч прошел в манеже учебно-тренировочной базы Динамо в Конча-Заспе.

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Сама игра оказалась результативной и завершилась победой динамовцев с крупным счетом 9:0. Хотя в первом тайме киевляне забили лишь дважды – отличились Викентий Волошин и Ярослав Надольский.

А уже во втором тайме они оформили дубли. Также дважды в этом матче отличился и Дмитрий Ефименко, забив с разницей в четыре минуты. Еще по мячу записали в свой актив Владислав Ванат, Даниил Скорко и Игорь Горбач.

Десна – Динамо 0:9

Голы: В. Волошин, 22, 57, Надольский, 26, 79, Ванат, 51, (пен.), Скорко, 55, Ефименко, 65, 69, Горбач, 67

Видео матча Десна – Динамо